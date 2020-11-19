Эксперт рассказала, кем притворяются мошенники во время пандемии

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Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова рассказала, что во время пандемии мошенники стали приходить к гражданам под видом судебных приставов, полицейских и коллекторов, чаще всего такие визиты связаны с долгами. При этом она призвала потенциальных жертв быть очень внимательными, так как мошенники могут также действовать по телефону, пишет «МИР 24».

— Никогда не даем личную информацию, связанную с финансами: реквизиты банковских карт, пароли, проверочные коды. Если вам говорят, что в ближайшее время придет прокурор, представитель Пенсионного фонда и так далее, всегда проверяйте на сайтах госорганов, действительно ли кого-то направляют, — объяснила эксперт.

Она отметила, что если кто-то пишет или начинает приходить от имени государственных органов, то в 99,9 процента случаев это мошенники, а чиновники никогда не будут требовать личную финансовую информацию, потому что не имеют на это права.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, что по номеру телефона злоумышленники могут определить фамилию, имя и отчество, паспортные данные, указанные при регистрации sim-карты, а затем выяснить информацию о наличии собственности, недвижимости или автомобиля. Это связано с тем, что мошенники, как правило, имеют подельников в разных бизнес-структурах, у операторов связи и в бизнес-сервисах, у которых есть доступ к персональным данным граждан, передает сайт argumenti.ru.

Ранее ФАН писало, что самым распространенным способом кражи денег с карты остается взлом онлайн-банка. Чтобы избежать неприятностей, в Роскачестве советуют придерживаться антифишинговых правил: не посылать никому в мессенджерах платежные реквизиты и не вводить данные карты на подозрительных сайтах.

Источник: mir24.tv

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