«Черная пятница»: реальные скидки или маркетинговые уловки

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В России продолжается «черная пятница». С 13 по 29 ноября магазины проводят скидочные акции. Пик распродаж придется на пятницу, 27 ноября. На этом фоне активизировались недобросовестные продавцы и мошенники, которые придумывают все более изощренные способы обмана граждан. Как не попасться на удочку лживых скидок, «Вечерней Москве» рассказали эксперты по защите прав потребителей.

Один из способов привлечения клиентуры — продажи онлайн. Нередко аферисты создают копии сайтов известных магазинов. Руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов советует не оплачивать покупку онлайн.

— Они создают копии сайтов с одинаковым дизайном. Нужно смотреть, на каком сайте заказываете. Лучше не оплачивать покупку заранее онлайн. Потом бегать и искать себе проблем не хочется, — говорит он.

Даже если сайт настоящий, все равно не следует поддаваться ажиотажу. Если вам что-то очень нужно купить, то полезно будет заблаговременно, за неделю до скидок, сходить в этот магазин и посмотреть цены. На крайний случай — сравнить цены накануне и в саму «черную пятницу», советует Виноградов.

— При таком сравнении иногда скидки составляют всего 200–300 рублей. Надо всегда следить за ценообразованием до покупки, — предупреждает эксперт.

Один из способов мошенничества — прибавление к товару символа S. Продавцы специально так делают, чтобы нельзя было найти в поиске и сравнить цены. По факту это один и тот же товар. Иногда продавцы выставляют первоначальную цену товара, указывавшуюся на момент его появления.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

— Мы знаем, что айфон стоит примерно 70 тысяч рублей. Они ставят 120 тысяч рублей — это цена двухлетней давности, когда модель появилась — и делают скиду 30 процентов, — объяснил Виноградов.

Он обратил внимание, что в «черную пятницу» клиентов «разводят» и на большие суммы. Предлагают выгодные кредиты, устанавливая при этом «обратный отсчет». Потом выясняется, что страховка двойная.

— Надо понимать, что крупные покупки продавцы никогда не будут сбывать в минус. У них все заточено на получение прибыли. Они не будут торговать по себестоимости. Никаких льготных ипотек, все предельно рационально, — добавил руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор».

По его мнению, в период пандемии стоит быть вдвойне осторожнее. Население теряет деньги, поэтому тяга к легкой наживе выше. Так что не удивляйтесь, если вы купите билет на концерт Лолиты, который состоится 21 ноября, но 2021 года.

Фото: «Вечерняя Москва»

«Черная пятница» как явление зародилось в Соединенных Штатах, напоминает правозащитник Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) Денис Ульянов.

— По законодательству Штатов, прибыль продавца ограничена, поэтому продавец не может выставить товар, например, с 50-процентной наценкой, что позволяет американскому потребителю ориентироваться в средней стоимости товара. Соответственно, когда на товар в «черную пятницу» объявляется скидка в размере 30–80 процентов, она реальна, — сказал он.

В России же, пословам правозащитника, имеет место так называемый свободный рынок, где каждый продавец волен выставить какую угодно цену. Поэтому скидки на товар по любой акции весьма условны: в одном магазине товар без акций стоит 100 рублей, в другом — со скидкой 20 процентов, но с изначальной ценой 180–200 рублей.

— «Черная пятница» в России является использованием известного во многих странах действия в рекламных целях. Скидок, хотя бы приближенных к тем, что в США, у нас не бывает. Продавец может в указанный день условно повысить цену на товар вдвое и «нарисовать» скидку 50 процентов. При этом данное действие не является мошенничеством — это маркетинговая уловка. Следовательно, чтобы не быть обманутым в своих ожиданиях, потребитель должен перед покупкой задавать себе только один вопрос: готов ли он заплатить за приобретаемый товар указанную сейчас сумму и нужен ли ему этот товар вообще, — подметил Ульянов.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, как совершать онлайн-покупки в период распродаж и «черной пятницы», чтобы не лишиться денег и получить качественный товар.

Читайте также: Ждать ли падения доллара зимой 2020 года: прогноз экспертов