Ждать ли падения доллара зимой 2020 года: прогноз экспертов

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Российскую валюту вряд ли ждут серьезные потрясения в случае если новым президентом США станет Джозеф Байден, чья победа на выборах главы государства вырисовывается все сильнее. Данного мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». Так что же будет с парой «рубль — доллар», когда в Америке президентом станет демократ, и в ближайшие недели при президенте-республиканце — Дональде Трампе.

Если смотреть первый вариант, на долгосрочную перспективу, то основных версий, которые можно встретить от различных экспертов на просторах интернета и телевидения, две: валюты развивающихся стран из-за возможной девальвации доллара начнут укрепляться, все будет хорошо, и совершенно противоположную точку зрения — доллар по 90 рублей.

Перспективы доллара на глобальном рынке

Но, спешим вас успокоить, как считает независимый финансовый аналитик Александр Егоров, второй вариант при Байдене маловероятен, хотя его исключать нельзя. И виной всему станут серьезные санкции: отключение России от международной системы банковских переводов SWIFT и запрет на инвестирование в облигации федерального займа России.

— В то же время подобный вариант большинством адекватно оценивающих ситуацию не рассматривается. Байден, в принципе, полезен для развивающихся рынков тем, что, возможно, гораздо адекватнее будет вести внешнюю политику, в том числе с Китаем, и вернется в ряд международных соглашений, из которых Трамп резко уходил. А санкционная риторика сойдет на нет. Про Россию отдельный разговор, но в целом и в отношении нашей страны она может снизиться, и санкции, которые избранный президент обещал, будут не особо страшными, — считает эксперт.

Самое главное — американским правительством могут быть предприняты устойчивые меры стимулирования собственной экономики, предполагает Егоров. И это повысит желание инвесторов рисковать, то есть вкладываться в менее надежные инструменты, к коим относится все связанное с валютами развивающихся стран, в том числе России.

— Поэтому у доллара перспективы на глобальном рынке не очень приятные. Рубль против доллара, вероятно, будет не так активно расти, как азиатские валюты, но, тем не менее, не думаю, что у нашей валюты какие-то мрачные перспективы. 75–80 рублей со средним где-то в районе 77 за доллар — это ближайший адекватный диапазон для рубля. Правда, здесь еще от цен на нефть зависит, а, как известно, Байден хочет нефтяную отрасль поприжать, и для России как одного из основных поставщиков углеводородов данный рынок будет достаточно порезанным, — прогнозирует аналитик.

Рубль ни на что не влияет. Слово за юанем

Но если подводить итог в целом, говорит Егоров, для рубля все окажется не так уж и плохо. О курсе в 90–100 рублей за доллар речи не идет, но и к 60 возврата не будет. Здесь еще важны такие моменты, как борьба с коронавирусом и рынок нефти.

— Данные факторы взаимосвязаны. Спрос на нефть будет расти по мере восстановления экономики. Перспективы 2021 года для рубля совсем не грустные. Есть потенциал постепенного укрепления нашей валюты просто потому, что восстановление экономики все-таки должно произойти рано или поздно, и угроза кардинальных санкций не рассматривается, — резюмировал свою мысль эксперт.

А вот эксперт комитета Госдумы по финансовым рынкам Ян Арт имеет другую точку зрения. По его мнению, президентство Байдена никак не повлияет на курс рубля. Здесь важно рассматривать сам индекс доллара, который сейчас находится на отметке в 92,710 пункта, и это очень низкая позиция, с точки зрения специалиста. Теоретически, считает он, можно ожидать роста до уровня 94, и тогда доллар будет стоить уже 81–83 рубля.

Плюс надо ждать решения Народного банка Китая по процентной ставке. Если ее вдруг снизят, то курс американской валюты укрепится, а курс российской — нет. Но валюта нашей страны на этот процесс практически никак не влияет.

Запустят ли печатный станок?

Ян Арт также рассказал о вероятности девальвации доллара при Байдене. По его словам, для нее действительно есть основания, потому что она поможет американской экономике, но лично эксперт в такой вариант развития событий не верит.

— Не факт, что американцы запустят печатный станок. Во-вторых, он не сильно влияет. Америка — страна, которая может печатать деньги без риска девальвации. Плюс, когда Федеральной резервной системе нужна ликвидность, весь мир ее через трежерис (долговые обязательства правительства США, облигации — прим. «ВМ») с удовольствием предоставляет. В том числе так делают и частные лица, зачастую даже не ведая об этом. Печатный станок на доллар не влияет, за исключением ситуации, если палку действительно перегнули, — объяснил финансовый аналитик.

В обменник бежать не стоит

Конечно, это разговоры о том, что ждет российскую валюту, когда мы точно узнаем, кто станет следующим президентом США. А это случится 6 января 2021 года. Что же нам ждать в ближайшие неделю-две?

Александр Егоров считает, что, если совсем недавно доллар был по 76 рублей, сейчас его курс снова вошел в фазу роста, но этот процесс должен где-то закончиться. После того как понижение курса нашей валюты закончится, аналитик не исключает цены в 75 и даже 73 рубля за одну единицу американской валюты.

По мнению Яна Арта, в ближайшее время действительно возможно легкое понижение курса рубля, но паниковать не нужно, потому как явление объясняется рабочей коррекцией. Эксперт призвал людей не ожидать каких-либо потрясений в ту или иную сторону и не бежать в обменники за иностранной валютой. Можно понапрасну потерять деньги.

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