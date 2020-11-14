«Покупателей не обманешь»: россиян предупредили о следующей волне подорожания сладостей

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Цены на сахар в российских магазинах выросли. Эксперты связывают это с плохим урожаем сахарной свеклы и слабым курсом отечественной валюты. «Вечерняя Москва» узнала у представителя кондитерской отрасли, какова судьба сладостей накануне Нового года и нужно ли запасаться конфетами для праздничного стола уже сейчас.

По словам управляющего кондитерской фабрикой Сергея Сурмача, некоторые производители сладостей уже повысили стоимость продукции.

— К счастью или нет, для изготовления кондитерских изделий расходуется огромное количество сахара. Можно сказать, что для нашей отрасли — это главное сырье. И когда растут цены на сахар, конечно, это отражается и на стоимости продукции, — сказал Сурмач.

Однако, по словам собеседника «ВМ», среди производителей «кондитерки» есть золотое правило, которое придумано не ими, а регламентируется законодательством:

— Вот смотрите, в этот раз цены на сахар повысились практически на 40 процентов. Но мы не имеем права поднимать стоимость своих товаров больше чем на 10 процентов в год. Кроме того, это повышение нужно делать постепенно, а не сразу, чтобы не отпугнуть потребителя.

Некоторые производители, объяснил Сурмач, пытаются обойти систему. Они меняют ассортимент товаров за счет более дорогих изделий.

— В обычные времена такие изделия стоили бы недорого, но изготовители вынуждены идти на подобные ухищрения и повышать их в цене, — рассказал эксперт.

Фото: pixabay.com

Сурмач отметил, что первая волна подорожания уже пошла по магазинам страны, но это далеко не повод паниковать:

— Да, конечно, неплохо бы сейчас запастись нескоропортящимися кондитерскими изделиями к праздникам. Но уверяю вас, что цены не повысятся на допустимые десять процентов. То есть в Новый год не будет какого-то резкого роста цен. Производители понимают, что никто не будет покупать очень дорогую продукцию. Есть выход, конечно, чтобы не повышать цены — перейти на более дешевое сырье. Но покупателей не обманешь, они почувствуют это и откажутся от твоей продукции.

Собеседник «ВМ» предупредил, что следующая волна подорожания сладостей может настигнуть рынок уже в феврале.

— И цены буду плавно повышаться в течение года. Опять же, они вырастут не более чем на десять процентов, — заключил он.

Между тем ажиотажного спроса на сахар в России нет, нехватки этого товара — тоже. Такое заявление сделал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, комментируя текущий рост цен. Он отметил, что причины повышения стоимости продуктов, включая сахар, связаны с тем, что предыдущие несколько лет эти цены падали.

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