«Причин для паники нет»: ФАС объяснила резкое подорожание сахара в России

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Ажиотажного спроса на сахар в России нет, нехватки этого товара — тоже. Об этом начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявил в интервью РИА Новости, комментируя текущий рост цен.

По словам собеседника агентства, причины повышения стоимости продуктов, включая сахар, связаны с тем, что предыдущие несколько лет эти цены падали. В связи с этим не стоит паниковать по поводу событий на рынке.

— Причин для паники точно нет. С рынком у нас все в порядке, с производством сахара — тоже, — заверил Тенишев.

По информации Росстата, килограмм сахара в РФ в среднем стоил 50,6 рубля по состоянию на 9 ноября. Это на 62,1 процента больше, чем на 9 января этого же года (31,21 рубля за килограмм).

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