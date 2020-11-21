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Москвичи будут получать результаты тестов на COVID-19 по СМС
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Москвичи будут получать результаты тестов на COVID-19 по СМС

Виктория Родимкина

Город

Результаты ПЦР-тестов на коронавирус, которые москвичи делали в государственных медучреждениях, будут приходить в СМС-сообщениях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, начиная с субботы жители столицы будут узнавать о результатах тестов на коронавирус с помощью СМС. Это необходимо для того, чтобы граждане как можно быстрее получали результат и соблюдали меры предосторожности.

— Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата. Если по какой-то причине проведенное исследование не позволило определить, болеет ли человек коронавирусом, мы его также оповестим и попросим пересдать анализ, — сказала Ракова.

Она отметила, что медики берут анализы у пациентов в городских поликлиниках, больницах, при посещении пациента на дому. Если тест окажется положительным, москвича попросят остаться дома, соблюдать режим самоизоляции и дождаться, пока с ним свяжутся врачи.

При этом действие нового сервиса не распространяется на случаи сдачи теста в частных лабораториях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Сдать тест на коронавирус можно по предварительной записи в одной из 162 поликлиник столицы.

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