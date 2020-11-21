Более 400 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве более 400 тысяч человек вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в субботу, 21 ноября.

По данным оперштаба, в городе за минувшие сутки еще 6080 человек вылечилось от COVID-19. Количество пациентов, которые выздоровели за все время пандемии в Москве, увеличилось до 400 332, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

По последним данным, в столице выявлено 539 970 случаев коронавируса, скончались от инфекции 8159 человек.

Ранее врач рассказал, что рост числа заразившихся коронавирусом в России будет продолжаться еще в течение месяца. По его словам, это связано с тем, что из-за холодной погоды люди вынуждены дольше находиться в закрытых, непроветриваемых помещениях, при этом они не соблюдают социальную дистанцию и не носят медицинские маски.

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