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Российские водители смогут сами комплектовать автомобильную аптечку с 1 января
Фото: pixabay.com

Российские водители смогут сами комплектовать автомобильную аптечку с 1 января

Виктория Родимкина

Транспорт

В России водители с 1 января не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки и смогут сами их комплектовать. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Ранее Минздрав России утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки. Так, среди прочего в ней должны быть маски, перчатки, бинты, жгут.

— С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России № 1080н, — уточняется в сообщении.

При этом аптечки, которые были произведены и укомплектованы до 1 января, могут продаваться и использоваться до окончания срока годности лекарств и медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года, передает РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что новые требования не должны вызвать неудобства у водителей. Эта мера позволит россиянам самостоятельно приобретать необходимое для аптечки.

Ранее водителей предложили штрафовать за превышение скоростного режима на один километр в час.

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