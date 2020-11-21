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Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 22 ноября
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 22 ноября

Виктория Родимкина

Город

На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) 22 ноября запустят компенсационные автобусы. Об этом сообщила пресс-служба АО «Центральная ППК» в субботу, 21 ноября.

По данным пресс-службы, 21 ноября с 22:50 до 10:00 22 ноября будут проводиться путевые работы по станции «Толстопальцево». В связи с этим было принято решение скорректировать расписание поездов Киевского направления МЖД.

— В это время изменится время отправки и прибытия некоторых поездов, часть электропоездов будет следовать с увеличенными интервалами. Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для проезда на компенсационном автобусе следует предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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ремонтКиевское направление МЖДкомпенсационные автобусы
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