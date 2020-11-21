Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 22 ноября

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) 22 ноября запустят компенсационные автобусы. Об этом сообщила пресс-служба АО «Центральная ППК» в субботу, 21 ноября.

По данным пресс-службы, 21 ноября с 22:50 до 10:00 22 ноября будут проводиться путевые работы по станции «Толстопальцево». В связи с этим было принято решение скорректировать расписание поездов Киевского направления МЖД.

— В это время изменится время отправки и прибытия некоторых поездов, часть электропоездов будет следовать с увеличенными интервалами. Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для проезда на компенсационном автобусе следует предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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