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Четверых человек задержали в Калмыкии по делу о террористической ячейке в колонии
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Четверых человек задержали в Калмыкии по делу о террористической ячейке в колонии

Виктория Родимкина

Происшествия

Еще четыре человека задержаны по делу о террористической организации в одной из колоний Калмыкии, всего в деле фигурируют 44 человека. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в субботу, 21 ноября.

Ранее стало известно, что по делу о создании террористической организации в колонии ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия проходят 22 человека, пять из них были задержаны. Остальные уже находятся в тюрьме или скончались.

Помимо этого, уголовные дела были возбуждены в отношении начальника колонии в Калмыкии, где обнаружена ячейка террористов, и его бывшего заместителя.

— Задержаны еще четыре лица, ранее отбывавшие наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, при этом двое из указанных лиц были задержаны при их освобождении из исправительного учреждения после отбытия наказания, — сообщила пресс-служба СК.

Отмечается, что следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных. Они подозреваются в организации террористического сообщества и участии в нем.

По данным следователей, в 2013 году уроженец Дагестана Шахбан Гасанов создал на территории колонии террористическую ячейку. После выхода из тюрьмы в 2015 году он был ликвидирован. В составе террористического сообщества находились более 100 заключенных.

На данный момент по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 44 лица, добавили в ведомстве.

Ранее во время обыска в колонии была найдена и изъята экстремистская литература и символика «Исламского государства»*.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года, запрещена в России.

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