Средний возраст столичных молодоженов увеличился на год

Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Средний возраст молодоженов в столице увеличился на год. Для невест он составил 25 лет, а для женихов — 29 лет. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Там отметили, что в 2019 году больше всего девушек выходили замуж в 24 года, а мужчины женились в 28 лет.

— Кроме того, молодожены в возрасте с 22 лет до 31 года чаще всего заключали брак с ровесниками. Наиболее встречающийся возраст вступления девушек в брак не изменился по сравнению с 2019 годом — больше всего невест выходят замуж в возрасте с 23 до 29 лет, это примерно 40 процентов от общего количества, — уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что в 2020 году женихи вступают в брак с 25 лет до 31 года, передает агентство городских новостей «Москва».

В ЗАГС напомнили, что с 12 ноября в столице действуют ограничения по количеству гостей на регистрациях брака. Молодожены могут пригласить не более пяти гостей при условии использования масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции.

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