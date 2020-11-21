Врач рассказал, чем опасно употребление алкоголя на морозе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Употребление алкоголя на улице в морозную погоду повышает риск получить переохлаждение. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

По его словам, на улице в мороз лучше всего согреваться горячим шоколадом, компотом и чаем.

— Алкоголь для согревания пить не рекомендуется. Даже от популярного глинтвейна на морозе стоит отказаться или заменить его на безалкогольный аналог, — сказал специалист.

Он пояснил, что алкоголь быстро расширяет сосуды и человек сначала быстро согревается, но потом замерзает еще больше от быстрой теплопотери.

Помимо прочего, алкоголь снижает ощущение опасности и дезориентирует человека. Большинство случаев переохлаждения происходит, когда люди находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, Тяжельников добавил, что в холодное время на улице необходимо двигаться, а не стоять. Это поможет не замерзнуть, например, при ожидании общественного транспорта, передает слова специалиста агентство городских новостей «Москва».

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