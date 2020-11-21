Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Абсолютно не понравилась»: Роднина раскритиковала выступление Косторной
/ Фото: youtube.com / Ирина Роднина (США)

«Абсолютно не понравилась»: Роднина раскритиковала выступление Косторной

Юлия Ямпольская

Спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина подвергла критике короткую программу фигуристки Алены Косторной.

Она отметила хорошие прыжки и вращения девушки.

— Но мне абсолютно не понравились ни программа, ни музыка. Для спортсменки с таким катанием необходима более интересная и содержательная программа, — цитирует Роднину портал NEWS.ru.

Также депутат высказалась о программе фигуристок Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой.

— Трусова молодец, что решилась на тройной аксель, но над этим прыжком надо еще поработать. Понятное дело, что она смотрит в перспективу, на Олимпийские игры. А Елизавета Туктамышева не должна была ошибаться, — уточнила Роднина.

Косторная стала лидером коротких прокатов на этапе Гран-при России, набрав 78,84 балла. Второе и третье место заняли Туктамышева (74,70) и Трусова (70,81).

Читайте также: «Давно этот страх»: Косторная призналась, что боялась судей из-за ухода от Тутберидзе

Ирина Роднинафигурное катаниеАлена Косторная
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

Все мнения
О проекте