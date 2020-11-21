«Абсолютно не понравилась»: Роднина раскритиковала выступление Косторной

/ Фото: youtube.com / Ирина Роднина (США)

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина подвергла критике короткую программу фигуристки Алены Косторной.

Она отметила хорошие прыжки и вращения девушки.

— Но мне абсолютно не понравились ни программа, ни музыка. Для спортсменки с таким катанием необходима более интересная и содержательная программа, — цитирует Роднину портал NEWS.ru.

Также депутат высказалась о программе фигуристок Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой.

— Трусова молодец, что решилась на тройной аксель, но над этим прыжком надо еще поработать. Понятное дело, что она смотрит в перспективу, на Олимпийские игры. А Елизавета Туктамышева не должна была ошибаться, — уточнила Роднина.

Косторная стала лидером коротких прокатов на этапе Гран-при России, набрав 78,84 балла. Второе и третье место заняли Туктамышева (74,70) и Трусова (70,81).

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