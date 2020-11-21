Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчина в Петербурге сбросил с третьего этажа подростка-инвалида
Фото: depositphotos.com

Мужчина в Петербурге сбросил с третьего этажа подростка-инвалида

Виктория Родимкина

Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина сбросил с третьего этажа жилого дома тринадцатилетнего мальчика-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу в субботу, 21 ноября.

Уточняется, что инцидент случился вечером 20 ноября. Мужчина 1986 года рождения взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, перекинул его через оконный проем лоджии в доме по улице Дыбенко и сбросил вниз с высоты третьего этажа.

В пресс-службе отметили, что у мальчика имеется инвалидность, вызванная психическим заболеванием. Подросток остался жив, ему оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело, мужчине предъявили обвинения по статье «Покушение на убийство», добавили в ведомстве.

Читайте также: Полиция задержала подозреваемого в попытке сбыта наркотиков на юго-востоке Москвы

покушение на убийствоСанкт-Петербургдети-инвалиды
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

Все мнения
О проекте