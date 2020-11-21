Мужчина в Петербурге сбросил с третьего этажа подростка-инвалида

Фото: depositphotos.com

В Санкт-Петербурге мужчина сбросил с третьего этажа жилого дома тринадцатилетнего мальчика-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу в субботу, 21 ноября.

Уточняется, что инцидент случился вечером 20 ноября. Мужчина 1986 года рождения взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, перекинул его через оконный проем лоджии в доме по улице Дыбенко и сбросил вниз с высоты третьего этажа.

В пресс-службе отметили, что у мальчика имеется инвалидность, вызванная психическим заболеванием. Подросток остался жив, ему оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело, мужчине предъявили обвинения по статье «Покушение на убийство», добавили в ведомстве.

Читайте также: Полиция задержала подозреваемого в попытке сбыта наркотиков на юго-востоке Москвы