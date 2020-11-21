Космонавт рассказал, когда на вечернем небе можно увидеть МКС

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Международная космическая станция (МКС) будет видна по вечерам с территории России в течение двух с половиной недель. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в Twitter.

По его словам, быстролетящая звездочка над южной частью неба в вечернее время — это МКС.

— Вы всегда можете помахать нам. И теперь у многих россиян появилась такая возможность! — написал космонавт.

Согласно таблицам, которые он опубликовал, 22, 24, 26, 28 и 30 ноября, а также 2, 4 и 6 декабря станцию на небе можно будет видеть после 18:30. Во Владивостоке ее будет видно в эти же дни после 19:20 по местному времени.

Если в тёмное время суток вы видите быстролетящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС, и вы всегда можете помахать нам. И теперь у многих россиян появилась такая возможность!



На территории России начался период вечерней видимости #МКС. pic.twitter.com/mhz9RTcC9I — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) November 21, 2020

Также МКС можно увидеть 23, 25, 27 и 29 ноября и 1, 3, 7 и 5 декабря после 17: 50 по московскому времени и после 18:35 во Владивостоке.

Станция появится на небе 26, 28, 30 ноября и 2, 4, 6, 8, 10 декабря после 17:05 в Москве и 19:27 во Владивостоке.

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