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Начальника отделения управления угрозыска в Курске уволили после пьяного ДТП
Фото: depositphotos.com

Начальника отделения управления угрозыска в Курске уволили после пьяного ДТП

Виктория Родимкина

Происшествия

Начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области был уволен после устроенного им ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Уточняется, что авария произошла 20 ноября в 19:30 на улице Суворовской в Курске. Водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением с столкнулся со стоящей на обочине «Газелью», которая от удара наехала на впереди стоящую «Ниву». В результате аварии никто не пострадал, так как в пострадавших автомобилях никого не было.

За рулем «Лады» был начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области, уточнили в ведомстве. Сообщается, что после аварии он начал вести себя агрессивно по отношению к правоохранителям. Предварительно, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этими факторами было принято решение об увольнении его с поста главы отделения управления угрозыска.

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