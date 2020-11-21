Начальника отделения управления угрозыска в Курске уволили после пьяного ДТП

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Начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области был уволен после устроенного им ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Уточняется, что авария произошла 20 ноября в 19:30 на улице Суворовской в Курске. Водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением с столкнулся со стоящей на обочине «Газелью», которая от удара наехала на впереди стоящую «Ниву». В результате аварии никто не пострадал, так как в пострадавших автомобилях никого не было.

За рулем «Лады» был начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области, уточнили в ведомстве. Сообщается, что после аварии он начал вести себя агрессивно по отношению к правоохранителям. Предварительно, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этими факторами было принято решение об увольнении его с поста главы отделения управления угрозыска.

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