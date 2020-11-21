Движение на северо-западе Москвы затруднено из-за ДТП

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Мнёвники, 13 Карта всех событий

На северо-западе столицы столкнулись три машины. Об этом в субботу, 21 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что авария с участием такси произошла на улице Мневники около дома № 13.

На данный момент на месте происшествия движение затруднено. В ведомстве отметили, что никто в результате ДТП не пострадал.

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