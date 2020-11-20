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Водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снега
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снега

Кирилл Николаев

Транспорт

Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снега и потенциальных ДТП. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Водителей попросили быть внимательными на дорогах и при возможности отложить поездки на автомобилях на более поздний срок.

Ранее городские службы приступили к противогололедной обработке в Москве. По данным синоптиков, в течение суток образуется до восьми сантиметров снежного покрова.

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водителипохолодание и снегМосква
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