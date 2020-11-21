Людей эвакуировали из здания ГБУЗ рентгенологии в столице из-за задымления
Россия, Москва, улица Петровка, 24Карта всех событий
Людей эвакуировали из здания ГБУЗ рентгенологии в центре столицы из-за задымления. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе городского управления МЧС.
Инцидент произошел по адресу улица Петровка, дом № 24, строение 1.
— Поступала заявка на задымление. Произошло короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения, — отметили в ведомстве.
Как уточняется, присутствующих вывели из здания до прибытия подразделения. В настоящее время причины и подробности случившегося устанавливаются.
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