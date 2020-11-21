Льнокомбинат загорелся в Ивановской области на площади 1,5 тысячи «квадратов»

Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар случился на Новописцовском льнокомбинате в Вичугском районе Ивановской области, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в субботу, 21 ноября, на сайте ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что в 00:39 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании на льнокомбинате, это действующее предприятие. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место происшествия.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Позже сообщили, что в 00:50 наблюдалось горение кровли здания, в 03:20 очаг пожарные локализовали возгорание.

Новописцовский льнокомбинат является старейшим текстильным предприятием региона, его основали в 1869 году. С 2013 года ведется активная модернизация фабрики. Предприятие специализируется на производстве и отделке хлопчатобумажных тканей — вафельного полотна, бязи и поплина.

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