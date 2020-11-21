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МИД РФ ввел санкции в отношении 25 граждан Великобритании
Фото: Facebook.com / МИД России

МИД РФ ввел санкции в отношении 25 граждан Великобритании

Юлия Захарова

Внешняя политика

Россия запретила въезд на свою территорию 25 гражданам Великобритании в ответ на санкции, введенные в июле 2020 года. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Как известно, под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в июле с. г. (сего года — прим. «ВМ») объявило о решении ввести национальные санкции против ряда должностных лиц нашей страны в рамках т. н. (так называемого — прим. «ВМ») дела Магнитского, — пояснила она.

Захарова добавила, что РФ неоднократно давала комментарии относительно смерти Магнитского, однако Великобритания «предпочитает не замечать» разъяснения. Представитель МИД указала на необоснованные обвинения и самовольное определение наказания, которые обсуждаются в Лондоне. Такие действия Захарова считает вмешательством во внутренние дела России.

В связи с этим РФ ввела санкции в отношении 25 граждан Великобритании, которые не смогут попасть на территорию государства. Кроме того, Захарова призвала британские власти отказаться от конфронтации и пообещала дальнейшие зеркальные меры в случае подобных «недружественных шагов», говорится на официальном сайте МИД.

Напомним, британский МИД опубликовал список из 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. В частности, в списке оказались председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь, заместитель министра внутренних дел РФ Алексей Аничин и другие россияне. Отмечается, что им запрещен въезд в Великобританию. Кроме того, если у них есть активы в стране, то они будут заморожены. Также указанным персонам запрещено заниматься бизнесом как в Великобритании, так и при посредничестве подданных королевства.

Рестрикции вводятся в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, принятой британской Палатой общин в мае 2018-го.

«Поправка Магнитского»

В мае 2018 года в силу вступил закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского». Он позволяет властям Великобритании вводить санкции в отношении нарушителей прав человека.

Положения данного документа стало возможно применять только после выхода Британии из Европейского союза.

Авторами закона значатся возглавлявший в то время МИД страны Борис Джонсон и его заместитель Тарик Ахмад.

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ВеликобританияМария ЗахароваМИД РФ
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