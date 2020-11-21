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Ребенок в Пензе утонул, провалившись в реку
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ребенок в Пензе утонул, провалившись в реку

Юлия Захарова

Происшествия

Ребенок провалился под лед и утонул в реке Пензе. Об этом в субботу, 21 ноября, заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

— В 11:58 по московскому времени поступило сообщение о том, что по адресу Пограничный проезд, на реке Пензе утонул ребенок, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, последствия инцидента ликвидировали четыре человека и две единицы техники.

Спасатели призвали граждан соблюдать осторожность и помнить о правилах поведения на воде и возле водоемов, говорится на официальном сайте МЧС.

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МЧСПензенская областьребенок
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