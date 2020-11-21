Подозреваемый в похищении показал, как выкрал ребенка под Владимиром

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В Сети появилась видеозапись следственного эксперимента по делу о похищении семилетнего мальчика в селе Горки Владимирской области. Ролик публикуют «Известия» в субботу, 21 ноября.

На кадрах видно, как подозреваемый в похищении ребенка показывает детали преступления на манекене размером с мальчика. Судя по видеозаписи, похищение произошло в 50 метрах от остановки общественного транспорта.

В конце сентября во Владимирской области семилетний мальчик вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, возвращаясь из школы, но домой так и не попал. Как оказалось, его похитил неизвестный и в течение почти двух месяцев удерживал у себя. Ребенка нашли в доме у 26-летнего жителя деревни Макариха, расположенном всего в 20 километрах от родного дома несовершеннолетнего.

Выйти на подозреваемого в насильственном удержании мальчика удалось благодаря работе Интерпола: спецслужба перехватила информацию о положении ребенка в даркнете и передала российским силовикам.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео освобождения семилетнего мальчика, который почти два месяца провел в доме своего похитителя во Владимирской области. Ролик обнародован Следственным комитетом России.

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