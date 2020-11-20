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Опубликовано видео задержания похитителя семилетнего мальчика под Владимиром
Фото: АГН «Москва»

Опубликовано видео задержания похитителя семилетнего мальчика под Владимиром

Ростислав Зубков

Общество

В Сети появилось видео освобождения семилетнего мальчика, который почти два месяца провел в доме своего похитителя во Владимирской области. Ролик обнародован Следственным комитетом России.

На кадрах видно, как мужчина, которого окружили пробравшиеся к нему сотрудники СОБР, рассказывает, что мальчик находится в подвале дома и играет в ноутбук. Также показано убранство жилья, в том числе кухня.

Видео: СК РФ

В конце сентября во Владимирской области семилетний мальчик вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, возвращаясь из школы, но домой так и не попал. Как оказалось, его похитил неизвестный и в течение почти двух месяцев удерживал у себя. Ребенка нашли в доме у 26-летнего жителя деревни Макариха, расположенном всего в 20 километрах от родного дома несовершеннолетнего.

Выйти на подозреваемого в насильственном удержании мальчика удалось благодаря работе Интерпола: спецслужба перехватила информацию о положении ребенка в даркнете и передала российским силовикам.

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Владимирская областьмальчикСК России
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