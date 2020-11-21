«Мисс Мира — 2003» родила близнецов после 14 неудачных беременностей

Фото: instagram.com/rosanna_davison/

«Мисс Мира 2003» Розанна Дэвисон родила близнецов. Этой новостью она поделилась с поклонниками. По словам 36-летней модели, малышей назвали Хьюго и Оскар. Об этом она сообщила подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке Дэвисон запечатлена вместе с сыновьями и супругом. Фото сделано в больнице сразу после родов.

— Наши красивые и здоровые близнецы Хьюго и Оскар благополучно появились на свет утром. Наши сердца разрываются от любви! Теперь мы семья из пяти человек, и все наши мечты сбылись! — подписала пост модель.

Отмечается, что у нее уже есть дочь, которую родила суррогатная мать. Сама женщина 14 раз пыталась родить, но у нее случались выкидыши из-за редкой болезни. Теперь она стала счастливой многодетной мамой, пишет РЕН ТВ.

Читайте также: «Надеялась, что будет трое детей»: Глюкоза рассказала о пополнении в семье