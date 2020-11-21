Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Мисс Мира — 2003» родила близнецов после 14 неудачных беременностей
Фото: instagram.com/rosanna_davison/

«Мисс Мира — 2003» родила близнецов после 14 неудачных беременностей

Юлия Ямпольская

Звезды

«Мисс Мира 2003» Розанна Дэвисон родила близнецов. Этой новостью она поделилась с поклонниками. По словам 36-летней модели, малышей назвали Хьюго и Оскар. Об этом она сообщила подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке Дэвисон запечатлена вместе с сыновьями и супругом. Фото сделано в больнице сразу после родов.

— Наши красивые и здоровые близнецы Хьюго и Оскар благополучно появились на свет утром. Наши сердца разрываются от любви! Теперь мы семья из пяти человек, и все наши мечты сбылись! — подписала пост модель.

Отмечается, что у нее уже есть дочь, которую родила суррогатная мать. Сама женщина 14 раз пыталась родить, но у нее случались выкидыши из-за редкой болезни. Теперь она стала счастливой многодетной мамой, пишет РЕН ТВ.

Читайте также: «Надеялась, что будет трое детей»: Глюкоза рассказала о пополнении в семье

модельрождение детейбратья-близнецы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Все мнения
О проекте