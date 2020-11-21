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«Надеялась, что будет трое детей»: Глюкоза рассказала о пополнении в семье
Фото: instagram.com/glukozamusic

«Надеялась, что будет трое детей»: Глюкоза рассказала о пополнении в семье

Виктория Родимкина

Звезды

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, рассказала, что в их семье появился щенок лабрадудля по имени Нала. Об этом певица сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

По словам исполнительницы, она надеялась к этому времени родить третьего ребенка.

— Всегда думала, что в этом промежутке времени я снова стану мамой и у меня будет уже трое детей... Но пока мы решили завести собаку, — написала Чистякова-Ионова.

Она отметила, что щенка полюбила вся семья — все ему дарят игрушки и хотят с ним спать.

По мнению Глюкозы детям нужно давать все по максимуму, поэтому было принято решение завести питомца. У певицы две дочери — девяти и тринадцати лет.

— Обе дочки в переходном возрасте. Они очень свободные, у нас таких деток принято называть «трудными», — добавила знаменитость.

Ранее Глюкоза опубликовала откровенное фото с мужем на пляже.

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