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«Так и порваться можно»: Глюкоза продемонстрировала подписчикам свою растяжку
Фото: instagram.com/glukozamusic

«Так и порваться можно»: Глюкоза продемонстрировала подписчикам свою растяжку

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Наталья Ионова, известная публике под псевдонимом Глюкоза, похвасталась своей гибкостью и растяжкой в Instagram-аккаунте.

— Как же приятно достигать результатов, но чтобы это получалось, нужна постоянность! Я часто вылетаю из режима из-за концертов, командировок, съемок, да или просто, когда нет сил... И когда возвращаюсь в зал, то иногда хочется заплакать: «Бли-и-н, неужели все с начала?!» — написала Глюкоза в подписи под фотографией.

Далее Ионова поделилась, что ходит в зал несмотря ни на что и получает удовольствие от тренировочного процесса.

Замотивированные подписчики вдохновились «спортивным» постом певицы, а также подчеркнули, что Глюкоза хороша и в растяжке, и собой: «Ты просто wow»; «Так и порваться можно»; «У меня мурашки по коже»; «Шикарный вид»; «Крутая».

Напомним, что Глюкоза любит удивлять своих поклонников нестандартными и порой даже чересчур откровенными фото. Так, певица ранее опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором предстала перед подписчиками в откровенном наряде. По всей видимости, купальник звезды оказался чересчур смелым для ее поклонников, так как звезда подверглась критике в комментариях под постом.

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