СМИ: паром с 301 пассажиром сел на мель возле Аландских островов
Паром с пассажирами Viking Grace сел на мель возле Аландских островов в Финляндии. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщила телекомпания Yle.
Инцидент произошел вблизи порта Мариехамина во время бури.
Как уточняется, на борту судна находится 301 пассажир и экипаж. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Пунктом отправления парома был шведский Стокгольм, судно должно было причалить в финском порту Турку.
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