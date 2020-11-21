СМИ: паром с 301 пассажиром сел на мель возле Аландских островов

Фото: YouTube.com / Sweden Ship

Паром с пассажирами Viking Grace сел на мель возле Аландских островов в Финляндии. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщила телекомпания Yle.

Инцидент произошел вблизи порта Мариехамина во время бури.

Как уточняется, на борту судна находится 301 пассажир и экипаж. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Пунктом отправления парома был шведский Стокгольм, судно должно было причалить в финском порту Турку.

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