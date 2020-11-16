Старпому капитана взорвавшегося в Азовском море танкера предъявили обвинение

Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Старшему помощнику капитана танкера «Генерал Ази Асланов» предъявили обвинение по уголовному делу о взрыве судна в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что дело было возбуждено по части 3 статьи 219 УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель двух и более человек. При этом уточняется, что старпом не был задержан.

В СК пояснили, что в рамках расследования было установлено следующее. На борту танкера три члена экипажа под руководством обвиняемого производили работы по зачистке танков от остатков груза — продукта нефтепереработки «нафта». При этом обвиняемый нарушил технику безопасности на судне и не обеспечил постоянный контроль за соблюдением противопожарного режима.

Помимо этого, по данным следствия, обвиняемый лично не контролировал концентрацию загазованности в танках судна, а также допустил к выполнению моечных работ практиканта, который не был обучен безопасным методам их проведения, передает ТАСС.

Напомним, взрыв произошел в Азовском море в воскресенье, 25 октября. На борту танкера находился экипаж из 13 человек. По данным Росморречфлота, десять человек были спасены проходившим мимо судном, еще трое упали за борт.

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