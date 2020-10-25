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Опубликовано видео последствия ЧП на танкере в Азовском море
Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Опубликовано видео последствия ЧП на танкере в Азовском море

Вероника Кузьминова

Происшествия

Видео последствий взрыва, который произошел на танкере в Азовском море, опубликовали в пресс-службе МЧС России в воскресенье, 25 октября.

На кадрах видно, что взрыв разрушил часть палубы танкера. У судна появился крен в правую сторону.

Напомним, взрыв произошел в Азовском море в субботу, 25 октября. На борту находился экипаж из 13 человек. По данным Росморречфлота, десять человек были спасены проходившим мимо судном, еще трое упали за борт, в настоящее время их ищут.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по акту нарушения требований пожарной безопасности.

Читайте также: Названы возможные причины взрыва на российском танкере в Азовском море

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