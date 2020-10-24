Названы возможные причины взрыва на российском танкере в Азовском море

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Возможными причинами взрыва на российском танкере в Азовском море могло стать нарушение техники безопасности или огневые работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб в субботу, 24 октября.

— Причина выясняется. По предварительной версии, к ЧП могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы. Сам танкер был пустой, — сообщил источник.

Он добавил, что произошел взрыв паров топлива.

Ранее сообщалось, что на танкере «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв. По данным Росморречфлота, десять человек были спасены в результате случившегося, еще троих ищут. В МЧС сообщили, что на борту находился экипаж из 13 человек, из них спасены шестеро, четверо человек находятся на борту, еще трое — за бортом.

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