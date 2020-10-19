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СК возбудил дело из-за невыплаты зарплаты российским морякам в Турции
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

СК возбудил дело из-за невыплаты зарплаты российским морякам в Турции

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на 14,6 миллиона рублей российским морякам в Турции. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета Российской Федерации Елена Марковская.

По данным следствия, у турецкой компании имелась задолженность перед российскими моряками, однако она продолжала транспортировать грузы на судах дальнего плавания. В октябре судно Mubariz Ibragimov под флагом Мальты было брошено собственником в порту под Стамбулом. Позднее моряки направили жалобу в связи с задолженностью.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает ТАСС.

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уголовное делоТурцияроссийские моряки
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