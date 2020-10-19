Уголовное дело возбудили по факту изнасилования девушки в Москве

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Россия, Москва, Первомайская улица Карта всех событий

Уголовное дело возбудили по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении девушки на востоке столицы. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел 18 октября возле дома на Первомайской улице.

— Двое мужчин подбежали к девушке и, угрожая ей убийством, насильно посадили в автомобиль одного из нападавших. После чего, отъехав в ближайший двор, совершили изнасилование девушки и насильственные действия сексуального характера, — отметили в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении указанных преступлений. Их допросили, злоумышленники признали свою вину.

СК предъявил фигурантам дела обвинение и намерен требовать у суда их ареста. Расследование уголовного дела продолжается, говорится на официальном сайте ведомства.

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