Завершено расследование дела о мошенничестве с земельным участком в Клину

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении главы следственного отдела ОМВД России по городскому округу Клин, обвиняемого в мошенничестве. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета (СК) России.

По информации следствия, обвиняемый в конце 2017 года использовал свое положение и подложенные документы, чтобы приобрести право собственности на участок земли в Клину площадью почти 799 квадратных метров.

Позднее в результате мошеннических действий землю изъяли из распоряжения клинской администрации и передали участок во владение ближайшего родственника обвиняемого. Сумма материального ущерба превысила 421 тысячу рублей.

Следователи собрали необходимые доказательства, обвинительное заключение было утверждено. Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.

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