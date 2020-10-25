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Уголовное дело возбудили после взрыва танкера в Азовском море
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Уголовное дело возбудили после взрыва танкера в Азовском море

Вероника Кузьминова

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению).

Следствие установило, что взрыв произошел примерно в 18:30, когда танкер следовал из Черного моря. По данным ведомства, на судне загорелась взрывоопасная смесь «Нафта».

На борту находился экипаж из 13 человек. По данным Росморречфлота, десять человек были спасены проходящим мимо судном, еще трое упали за борт, в настоящее время их ищут.

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