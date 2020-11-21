Пятерых человек спасли при тушении пожара на юго-востоке столицы

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Шоссейная улица, 57 Карта всех событий

Пятерых человек спасли в результате тушения пожара на юго-востоке столицы. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Инцидент произошел на шестом этаже дома № 57 по Шоссейной улице.

— Поступило сообщение о возгорании. Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир. Благодаря слаженным действиям пожарных с вышележащих этажей было спасено пять человек, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, среди спасенных было двое детей.

МЧС пояснило, что источником возгорания стали личные вещи и мебель, площадь пожара составило 10 квадратных метров. К настоящему моменту огонь потушили, говорится на официальном сайте ведомства.

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