Автоэксперт дал советы по безопасной езде при гололедице

Фото: Александр Авилов, Агентство городских новостей «Москва»

Автоэксперт Владимир Бахарев назвал три главных правила безопасной езды при гололедице, в беседе с Nation News.

Эксперт рекомендует в холодное время года всегда выезжать заранее, чтобы не торопиться. Спешка на дороге может привести к аварийной ситуации.

— Важно также понимать, что быстро изменить стиль вождения невозможно. Зимой важно следить за скоростью и дистанцией. Понимать, что машина не остановится в момент, — считает Бахарев.

Специалист также советует тщательно подготовить автомобиль к зиме: поменять резину на зимнюю, приобрести омывающую жидкость для низких температур.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что около 1200 рабочих и 300 единиц техники вышли на уборку снега в Люберцах в субботу. Интенсивные работы по очистке снега ведутся на автомобильных дорогах и тротуарах, подъездах к медучреждениям.

В Санкт-Петербурге спецтехнику перевели в режим полной готовности из-за непогоды, сообщает Newinform. В ночь с пятницы на субботу на улицы Северной Столицы вышли 775 единиц спецтехники.

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