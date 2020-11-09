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Максим Ликсутов: К 2030 году Москва полностью перейдет на электробусы и трамваи
Фото: Анна Быкова

Максим Ликсутов: К 2030 году Москва полностью перейдет на электробусы и трамваи

Кирилл Николаев

Город

К 2030 году Москва полностью перейдет на электробусы и трамваи. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной сети Москвы Максима Ликсутова, перевод транспорта на электрическую тягу является мировым трендом. Например, электробусы заменят 25 процентов автобусного парка в Катаре к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Ликсутов добавил, что за два года на столичные маршруты вышло 500 автобусов на электрической тяге. Это один из самых высоких показателей в мире.

— Со следующего года мы полностью отказываемся от закупок дизельного транспорта и к 2030 году планируем перевести весь город на трамваи и электрические автобусы, — заявил он.

Ликсутов добавил, что в ближайшее время первый завод по сборке электробусов начнет работу в столице.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, что московская карта «Тройка» начала действовать в Туле и Тульской области.

Читайте также: Максим Ликсутов: В столице продолжат расширять велопрокат за пределами ТТК

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