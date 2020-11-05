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Московская транспортная карта «Тройка» начала действовать в Туле и Тульской области
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московская транспортная карта «Тройка» начала действовать в Туле и Тульской области

Юлия Ямпольская

Транспорт

Московской картой «Тройка» теперь можно оплачивать проезд в транспорте Тулы и Тульской области. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Отмечается, что проект был реализован совместно с с губернатором Тульской области, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области и Сбербанком.

— С 2 ноября «Тройка» начала действовать на 64 маршрутах Тулы и 267 маршрутах Тульской области. <...>Все держатели карты в регионе смогут пользоваться столичной программой лояльности «Город», накапливать бонусы и использовать их более чем у 400 партнеров, — уточнил Ликсутов.

По его словам, каждый месяц более 210 тысяч жителей столицы и Тулы перемещаются между двумя городами по работе или учебе.

— Теперь, приезжая в Москву, туляки смогут пользоваться одной картой для оплаты, а жители столицы использовать привычный способ оплаты в Тульском регионе, — цитирует Ликсутова ТАСС.

Ранее он сообщил, что число пассажиров в транспорте столицы снизилось на 2,5–2,8 миллиона в сутки из-за угрозы распространения коронавируса, а также введенных ограничительных мер. По его словам, около 97 процентов пассажиров метро надевают маски. Перчатки используют 75 процентов граждан.

Читайте также: Максим Ликсутов: В столице продолжат расширять велопрокат за пределами ТТК

Тулакарта «Тройка»Москва
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