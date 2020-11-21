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«Выбирают тех, кто подешевле»: Ротару осталась без выступлений из-за высоких гонораров
/ Фото: kinopoisk.ru

«Выбирают тех, кто подешевле»: Ротару осталась без выступлений из-за высоких гонораров

Юлия Ямпольская

Звезды

Российская певица София Ротару лишилась корпоративов и других мероприятий из-за того, что отказалась снизить расценки. Об этом рассказал ее концертный директор Сергей Лавров.

По его словам, артистка получает гонорар только в долларах.

— Так как евро подскочил, то и гонорар у певицы вырос автоматически, — цитирует Лаврова портал «Собеседник».

Он также отметил, что у Ротару большой список требований к организаторам мероприятий. Например, билеты на самолет с Украины в Россию, хорошие гостиницы, а также аренда VIP-зала. Все это обходится минимум в два миллиона рублей.

— У нее дорогая логистика. Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле, — уточнил концертный директор звезды.

Лавров рассказал, что София Ротару не сидит без дела. Иногда певица выступает безвозмездно у своих друзей и коллег, а также на «новогодних огоньках».

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