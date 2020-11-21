Уголовное дело завели после нападения мужчины на полицейского в Волгограде

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Уголовное дело о применении насилия к представителю власти возбудили после нападения водителя на полицейского в Волгограде. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Волгоградской области.

Там пояснили, что правоохранители в городе остановили иномарку без номеров, однако водитель попытался скрыться. Мужчину догнали, но он, выйдя из автомобиля, нанес одному из полицейских удар монтировкой. Его напарник выстрелил в воздух, а затем — по ногам нарушителя.

Пострадавшего сотрудника полиции доставили в больницу, он находится в состоянии средней тяжести. Нападавшему делают операцию, его состояние оценивается как тяжелое.

Следователи планируют требовать ареста подозреваемого после стабилизации его состояния. Добавляется, что машина не была официально зарегистрирована на нарушителя, говорится на официальном сайте СК.

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