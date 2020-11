Фото: youtube.com/ Terrible parking fail as Porsche drives over wall and onto another car

Водитель электрокара Porsche разбил два автомобиля при парковке

21 ноября 15:34 Происшествия

Водитель электрокара Porsche стоимостью порядка 200 тысяч долларов разбил два автомобиля при попытке припарковаться. Видео опубликовали на сайте Reddit в субботу, 21 ноября. На кадрах видно, как владелец машины въехал на крутой подъем. Однако он не может удержать автомобиль, и тот резко разворачивается вправо, снося джип, который был припаркован рядом. Также электрокар врезался в другую стоящую легковушку. Информация о состоянии водителя пока не поступала. Читайте также: Два человека погибли при столкновении иномарки с ограждением во Внукове

