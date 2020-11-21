Водитель электрокара Porsche разбил два автомобиля при парковке

Фото: youtube.com/ Terrible parking fail as Porsche drives over wall and onto another car

Водитель электрокара Porsche стоимостью порядка 200 тысяч долларов разбил два автомобиля при попытке припарковаться. Видео опубликовали на сайте Reddit в субботу, 21 ноября.

На кадрах видно, как владелец машины въехал на крутой подъем. Однако он не может удержать автомобиль, и тот резко разворачивается вправо, снося джип, который был припаркован рядом. Также электрокар врезался в другую стоящую легковушку.

Информация о состоянии водителя пока не поступала.

Читайте также: Два человека погибли при столкновении иномарки с ограждением во Внукове