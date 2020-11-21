Водитель электрокара Porsche разбил два автомобиля при парковке
Водитель электрокара Porsche стоимостью порядка 200 тысяч долларов разбил два автомобиля при попытке припарковаться. Видео опубликовали на сайте Reddit в субботу, 21 ноября.
На кадрах видно, как владелец машины въехал на крутой подъем. Однако он не может удержать автомобиль, и тот резко разворачивается вправо, снося джип, который был припаркован рядом. Также электрокар врезался в другую стоящую легковушку.
Информация о состоянии водителя пока не поступала.
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