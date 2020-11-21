Один человек погиб при ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, 2-й квартал Капотни, 12 Карта всех событий

Один человек погиб в результате столкновения легковушки и автобуса на юго-востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе городского управления МВД России в субботу, 21 ноября.

Инцидент произошел в районе дома № 12 во втором квартале Капотни.

— Произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом. От полученных травм водитель автомобиля скончался, — отметили правоохранители.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются.

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