«Я хочу умереть»: первый муж Елены Сафоновой стал бездомным

Виталий Юшков много лет живет в Израиле / Фото: youtube.com

Первый супруг актрисы Елены Сафоновой актер Виталий Юшков стал бомжом. Когда-то он служил в знаменитом БДТ и был звездой советского экрана, но его судьба сложилась трагично.

Сафонова и Юшков познакомились на съемках. Она была студенткой ВГИКа, а он уже известным артистом. Вскоре они стали парой и поженились в 1977 году, но через шесть лет их брак распался. Каждый пошел своей дорогой.

Актер в начале 1990-х эмигрировал в Израиль, но там он мог устроиться только обычным рабочим. Юшков женился, у него появились дети, но он стал пить и даже попал в тюрьму. Супруга выгнала актера из дома и он оказался на улице.

Журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ узнали, что Юшков жил в подвале жилого дома. Позже ему помогли израильские соцслужбы. О его судьбе рассказал социальный работник Влад Богуславский.

— Юшков жил в подвале дома, спал на матрасе. Там было очень много кошек. Он постоянно говорил: «Я хочу умереть». Он много пил, — сообщил Богуславский.

Он отметил, что актер, видимо, сломался из-за того, что не смог реализовать себя в профессии. Поэтому и личная жизнь не сложилась, так как Юшков стал пить и поднимать руку на жену.

Сейчас артист живет в приюте для бездомных и получает пособие по старости.

Читайте также: «Умолял на коленях»: Пригожин объяснил, почему его бывшая теща бомжует