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Виктория Макарская рассказала, как чуть не умерла из-за ЭКО
Виктория Макарская много лет пыталась стать матерью / Фото: instagram.com/makarskie/

Виктория Макарская рассказала, как чуть не умерла из-за ЭКО

Юлия Курганова

Звезды

Певица Виктория Макарская 13 лет не могла забеременеть и выносить ребенка. Они с мужем, актером Антоном Макарским перепробовали все способы стать родителями. Артистка рассказала, что однажды чуть не умерла из-за осложнений, связанных с ЭКО.

Певица призналась, что легко решилась на такой способ забеременеть, так как не понимала, что это может быть опасно.

— Мне врачи дали слишком большую дозу гормонов, у меня прохудились сосуды. Я не понимала, что со мной, только чувствовала, что умираю. Оказалось, что жидкость у меня в организме пошла во все внутренние органы. Врачи срочно без наркоза откачивали воду из меня. В легких на треть была вода, мне было трудно дышать, — рассказала Макарская в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Она отметила, что ей нельзя было делать ЭКО, но медики тогда ей про это не сказали, а просто взяли огромные деньги за процедуру.

Позже артистка забеременела естественным путем и родила дочку Машу и сына Ивана. Супруги рассказывают, что вымолили своих детей и благодарят за них бога.

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беременностьЭКОВиктория Макарская
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