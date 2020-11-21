Деревянное здание загорелось на северо-западе столицы
Россия, Москва, Береговая улица, 8 Карта всех событий
Пожар произошел в здании на северо-западе столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе городского управления МЧС в субботу, 21 ноября.
Инцидент произошел в доме № 8 по Береговой улице.
— Произошло возгорание деревянного одноэтажного строения, площадь — 50 квадратных метров, обстановка спокойная, людей в здании быть не должно, — отметили в ведомстве.
Спасатели добавили, что информации о пострадавших не поступало. Подробности и обстоятельства случившегося выясняются.
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