Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Деревянное здание загорелось на северо-западе столицы
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Деревянное здание загорелось на северо-западе столицы

Наталия Белова

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Береговая улица, 8 Карта всех событий

Пожар произошел в здании на северо-западе столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе городского управления МЧС в субботу, 21 ноября.

Инцидент произошел в доме № 8 по Береговой улице.

— Произошло возгорание деревянного одноэтажного строения, площадь — 50 квадратных метров, обстановка спокойная, людей в здании быть не должно, — отметили в ведомстве.

Спасатели добавили, что информации о пострадавших не поступало. Подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

Читайте также: Пятерых человек спасли при тушении пожара на юго-востоке столицы

МЧС РФМосквапожар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Все мнения
О проекте