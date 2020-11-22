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Карантин по COVID-19 ввели на границе Китая с Россией
Фото: twitter.com/NDTV

Карантин по COVID-19 ввели на границе Китая с Россией

Вероника Кузьминова

Здоровье

Власти Китая ввели карантин в городском округе Маньчжурия, который находится на границе с Забайкальским краем. Меры приняли после выявления двух случаев заболевания.

В округе временно закрыли детские сады, школы и общественные места. Также запрещены мероприятия. Всех жителей Маньчжурии, 172 тысячи человек, планируют проверить на нуклеиновую кислоту коронавируса.

На дорогах между городским округом и районом Чжалайнор усилили патрулирование, чтобы сократить поток машин. Проводится эпидрасследование.

По данным госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, за последние сутки в стране заболели коронавирусом 17 человек, из них 14 — завозные случаи заражения. Один из пациентов — 55-летний мужчина, который накануне вернулся из Пакистана, передает РИА Новости.

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