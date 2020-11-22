Аналитики рассказали, как изменился спрос на товары во время распродаж в ноябре

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Спрос на алкоголь, одежду и обувь снизился во время ноябрьских распродаж по сравнению с этим же периодом 2019 года. Такой вывод сделали аналитики компании «Такском».

По данным их исследования, в этом году спрос на продукцию алкомаркетов в ноябре упал на 59 процентов. Средний чек составил 450 рублей. На 20 процентов снизились продажи одежды и обуви. За эти товары в среднем люди отдают в магазинах четыре тысячи рублей.

Похожая ситуация наблюдается и в продуктовом сегменте. При этом за год цены на товары выросли на 20 процентов, средний чек составил 735 рублей. Рост ценника заметен и в аптеках. Там россияне во время ноябрьских продаж отдавали по 710 рублей, передает RT.

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