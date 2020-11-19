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Скоро «черная пятница»: что ожидать от главной распродажи ноября
Фото: freepik.com

Скоро «черная пятница»: что ожидать от главной распродажи ноября

Оксана Крученко

Общество

На старт, внимание, марш! 27 ноября начнется «черная пятница» — любимая скидочная феерия шопоголиков. Маркетолог Павел Усадский рассказывает о тонкостях этой трехдневной акции.

Кто-то еще верит в то, что в «черную пятницу» можно купить много классных товаров по смешным ценам? Чтобы и много, и классных, и почти даром — вряд ли. Если вы живете не в Америке.

У нас наиболее реальными скидки будут на премиальные товары, финансовая маржинальность (разница между себестоимостью и ценой, которую за товар готов платить потребитель. — «МВ») которых имеет запас. В среднем сегменте большие скидки делаются реже. Скорее они визуально демонстрируются: то есть цена на товар изначально искусственно завышается, и от нее уже делается скидка. В итоге человек приобретает товар за ту же стоимость, что до снижения цены.

Еще один нюанс: на крупные товары (мебель, машины) высокие скидки делают редко. Максимум — 5 процентов. Делать большие скидки на них опасно из-за нестабильного курса доллара.

«Черная пятница» — акция по распродаже мелочевки. А вообще, не стоит торопиться закупаться именно сейчас, так как многие продавцы держат ценник, не понимая движения курса рубля и того, что будет дальше. Не факт, что ноябрьские скидки в дальнейшем окажутся реально выгодными. Вполне возможно, что в январе ситуация изменится в лучшую сторону для покупателя и те же самые товары можно будет купить еще дешевле.

Или нет... Остается гадать. Или хотя бы, пускаясь во все тяжкие «черной пятницы», не дать себя облапошить. Лучший вариант — знать первоначальную цену, чтобы можно было сравнить ее со стоимостью товара со скидкой. Или можно поискать этот товар в интернет-магазинах и посмотреть, какие ценники там.

Книги русских классиков

Крупные книжные магазины охотно предоставляют скидки до 45 процентов на весь свой ассортимент, включая художественную и нонфикшн-литературу, аудиокниги, наборы для творчества и канцелярские товары. А русскую классику вообще можно «урвать» почти за бесценок.

Обувь за полцены

Качественные ботинки или сапоги из натуральной кожи, модные кроссовки, туфли — любую обувь можно купить со скидкой в 40–50 процентов. Хоть скоро и зима, обязательно обратите внимание на летнюю обувь. Скидки на босоножки и пляжные модели обычно достигают максимума.

Гаджеты и ноутбуки

На отдельные позиции скидка может доходить до 60 процентов. Еще более выгодные предложения — на наушники и гарнитуры. Самые низкие цены будут на прошлогодние модели смартфонов средней ценовой категории. Акция затронет все категории ноутбуков и ультрабуков — базовые модели, рабочие, игровые и мультимедийные. Готовь дачу с осени Лопаты, тяпки, лейки, системы для полива, дачный декор и так далее — не успеем и глазом моргнуть, как наступит новый садово-огородный сезон. Сейчас самое время обновлять инвентарь. Можно рассчитывать на скидки от 20 до 40 процентов.

И даже автозапчасти

Если ваша машина давно просит ремонта, есть шанс немного сэкономить на запчастях и расходниках. В «черную пятницу» смело можно рассчитывать на скидку в 30 процентов на весь «мелкоавтомобильный» товар.

Море косметики

Максимальную скидку обычно дают на косметические наборы и подарочные сеты. Что же касается скидок на «мелкую» косметику, пожалуйста, не теряйте голову. Бессмысленно покупать сразу несколько помад. А вот в отделах с парфюмерией и уходовой косметикой, скидки на которую могут доходить до 50 процентов, можно себя не ограничивать.

Аксессуары

Сумочки, кошельки, перчатки, шарфы, платки и очки — этих «мелочей», часть из которых в обычные дни очень даже недешевы, реально ухватить действительно за бесценок. Кстати, что-то из этого может пригодиться как новогодний подарок.

Игрушки про запас

Скидки на них начинаются с 30 процентов. Можно накупить конструкторов на год вперед. Или машинок. Или щенков из «Щенячьего патруля» — чего угодно.

Посуда и кухонная утварь

Стеклянные и фарфоровые тарелки, чашки, блюда и столовые приборы — на посуду для сервировки стола, а также на кухонную утварь можно получить скидки до 50 процентов.

Скоро «черная пятница»: что ожидать от главной распродажи ноябряФото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Все для декора

Занавески, скатерти, диванные подушки — в распродажные дни эти элементы декора для дома разлетаются как горячие пирожки. На них реально получить скидку аж до 80 процентов.

Хорошее постельное белье

Скидки могут достигать 60 процентов. Особенно присмотритесь к белью в брендовых магазинах: «черная пятница» -один из немногих шансов купить обычно дорогостоящие высококачественные комплекты из двух наволочек, простыни и пододеяльника за вполне приемлемые деньги.

Бытовая техника

Кроме телевизоров, можно выгодно купить холодильники (с No-Frost-системой) и электрические духовые шкафы: на них продавцы обещают скидку минимум в 30 процентов.

Обновить ванную

В распродажные дни продавцы дают очень хорошую скидку на сантехнику. Нижняя граница — 50 процентов. Самый ходовой сантехнический товар — раковины, душевые кабины и расходные материалы.

Легкая одежда

Лучше ориентироваться на базовые комплекты — футболки, водолазки, джинсы. С большими скидками продаются прошлогодние коллекции, нераспроданные товары уходящего года. Многие сетевые магазины готовы продавать такой товар даже по себестоимости. Со скидками до 70 процентов «ловите» летние платья и сарафаны.

Электроприборы чуть дешевле

Дрели, шуруповерты, генераторы и другие строительные электроприборы — товар не самый ходовой, но в день распродаж на его покупке тоже можно сэкономить. 10–15-процентные скидки — для тех, кто считает деньги, — это тоже экономия.

ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ

Термин «черная пятница» вошел в обиход в США в середине XX века. Есть несколько теорий его происхождения. По одной из них, название дню скидок дали бухгалтеры. Дело в том, что на платежках прибыль фиксировалась черными чернилами, а убыток — красными.

Черного цвета, понятное дело, в день акции на документах было больше. Кроме того, говорят, что эту пятницу «черной» начали называть работодатели, поскольку в этот день большинство работников брали выходной, чтобы мотаться по магазинам. А еще авторство термина приписывают полиции, которая назвала «скидочную» пятницу «черной» из-за огромных пробок на дорогах.

НАША ПРОТИВ ЗАПАДНОЙ

Российская «черная пятница» сильно отличается от американской, где цены в этот день действительно бросовые и на любые товары. Эксперты говорят, что пока у нас «как у них» не будет. Российский продавец не готов терять возможность зарабатывать и снижать ценник на действительно стоящий товар. Он сливает залежавшиеся товары, неликвидированные или те, у которых заканчивается срок годности.

Ну, или если продавец выходит из товарооборота на следующий год, он может «скинуть» хороший дорогой товар. У нас нет таких товарных запасов, как в Европе и США. Наш рынок привязан к курсу доллара и к заграничным поставкам, поэтому у продавцов нет возможности делать большие скидки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Астафьева, психолог:

— Люди в последнее время заменяют культурное развитие шопингом. И порой он становился зависимостью, от которой кое-кто даже испытывает ломку: портится настроение, одолевают мысли о том, что время проходит зря. Ни фильм, ни смех близких людей, ни посещение салона не успокаивают. Человека тянет в магазин. Независимый человек перед покупкой обойдет весь магазин, проанализирует, все взвесит.

Если товар по акции удовлетворяет, почему бы его не купить? Зависимый купит любой товар по акции. Ему безразличны характеристики, главное — акция. Без разницы, он думает, «вдруг пригодится».

Читайте также: «Черная пятница»: реальные скидки или маркетинговые уловки

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