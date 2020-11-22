«Вырос настоящим мужчиной»: Климова устроила сюрприз сыну на день рождения 

Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова поздравила своего 14-летнего сына с днем рождения. На утро артистка вместе с семьей поздравили Матвея с тортом, свечами и шариками.

В своем Instagram-аккаунте Климова показала момент сюрприза, который организовали для мальчика родные. Утром в день рождения все выстроились в комнате с тортом и подарками. Когда Матвей спустился с верхнего этажа, ему исполнили песню «С днем рождения тебя» и предложили задуть свечи на торте.

— Какое будущее ждет наших детей... Сложно даже представить, но в ближайшее время пойдем за паспортом, в этом я уверенна! Как и в том, что ты вырос настоящим мужчиной! Спасибо, что родился, — написала Климова.

Фанаты Климовой восхитились ее сыном. Некоторые поклонники заметили, что Матвей очень похож на свою маму. В комментариях мальчика поздравили с праздником и пожелали ему успехов.

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